В Хмельницкой области выписывают двух пациентов, выздоровели от COVID-19, среди них врач
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. С Хмельницкой инфекционной больницы выписывают двух пациентов, выздоровели от COVID-19. Это девушка и врач, которые получили два негативных ПЦР-тесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook.
“Есть первые хорошие новости! Сегодня из Хмельницкой инфекционной больницы выписываются двое пациентов, выздоровели от COVID-19. Это девушка, у которой первой в области диагностировали эту болезнь и врач. Выздоровление подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-исследований”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине уже более 2 тысяч случаев COVID-19, из них 69 летальных.