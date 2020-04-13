В Хмельницкой области уже 21 случай заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Хмельницкой области на утро 13 апреля зафиксирован уже 21 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.
"В целом на утро в Хмельницкой области подтвержден 21 случай заболевания COVID-19. Из них 9 случаев у жителей Хмельницкого", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 3 хмельнитчан выздоровели, 3 лечатся в инфекционной больнице, 3 лечатся амбулаторно.
"В инфекционной больнице по состоянию на 8:00 41 больной, из них один ребенок. На утро в больнице с подозрением на COVID-19 - 6 человек, 2 человека из города", - отмечается в сообщении.
Также в инфекционной больнице больных с пневмониями - 25 человек, в городской больнице - 6, в городской детской - 6.
Как сообщалось, из Хмельницкой инфекционной больницы уже выписывали двух пациентов, выздоровевших от COVID-19. Это девушка и женщина-врач, которые получили два негативных ПЦР-тесты.