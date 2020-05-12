На Хмельниччині виявили браконьєра, який у період нересту електровудкою виловив 110 кг риби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На Хмельниччині правоохоронці виявили браконьєра, який у період нересту електровудкою виловив 110 кг риби. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"10 травня близько 3-ї години ночі в селі Марківці Летичівського району на річці Південний Буг під час рейду працівники групи реагування патрульної поліції спільно з Хмельницьким рибоохоронним патрулем та рибохороною виявили 29-річного жителя Летичева, який за допомогою електровудки виловив 1045 рибин, серед яких карась сріблястий, короп, судак та окунь. Загальна вага незаконно виловленої риби склала 110 кг, а сума завданих збитків — 19,5 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк, використання електровудки ставить під загрозу природне відтворення іхтіофауни. Адже цей пристрій вбиває не тільки рибу, але й її ікру.
"Більша частина ураженої риби тоне і браконьєрам не дістається, а та, що вижила — втрачає репродуктивну функцію. Саме тому майже неможливо об’єктивно порахувати збитки від такої незаконної діяльності", - зазначає поліцейський.
Також правоохоронці вилучили незаконне знаряддя лову та все добуте.
"Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині спіймали браконьєрів на вилові раків під виглядом прикордонників.