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В Хмельницкой области обнаружили браконьера, который в период нереста электроудочкой выловил 110 кг рыбы

Киев • УНН

 • 21008 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Хмельницкой области правоохранители обнаружили браконьера, который в период нереста электроудочкой выловил 110 кг рыбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В Хмельницкой области обнаружили браконьера, который в период нереста электроудочкой выловил 110 кг рыбы

"10 мая около 3 часов ночи в селе Марковцы Летичевского района на реке Южный Буг во время рейда сотрудники группы реагирования патрульной полиции совместно с Хмельницким рыбоохранным патрулем и рыбоохраной обнаружили 29-летнего жителя Летичева, который с помощью электроудочки выловил 1045 рыб, среди которых серебряный карась, карп, судак и окунь. Общий вес незаконно выловленной рыбы составил 110 кг, а сумма нанесенного ущерба - 19,5 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Хмельницкого рыбоохранного патруля Андрей Полудняк, использование электроудочки ставит под угрозу естественное воспроизводство ихтиофауны. Ведь это устройство убивает не только рыбу, но и ее икру.

"Большая часть пораженной рыбы тонет и браконьерам не достается, а та, что выжила - теряет репродуктивную функцию. Именно поэтому почти невозможно объективно посчитать убытки от такой незаконной деятельности", - отмечает полицейский.

Также правоохранители изъяли незаконное орудие лова и все добытое.

"Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области поймали браконьеров на отлове раков под видом пограничников.

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