В Хмельницкой области обнаружили браконьера, который в период нереста электроудочкой выловил 110 кг рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Хмельницкой области правоохранители обнаружили браконьера, который в период нереста электроудочкой выловил 110 кг рыбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"10 мая около 3 часов ночи в селе Марковцы Летичевского района на реке Южный Буг во время рейда сотрудники группы реагирования патрульной полиции совместно с Хмельницким рыбоохранным патрулем и рыбоохраной обнаружили 29-летнего жителя Летичева, который с помощью электроудочки выловил 1045 рыб, среди которых серебряный карась, карп, судак и окунь. Общий вес незаконно выловленной рыбы составил 110 кг, а сумма нанесенного ущерба - 19,5 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Как отметил начальник Хмельницкого рыбоохранного патруля Андрей Полудняк, использование электроудочки ставит под угрозу естественное воспроизводство ихтиофауны. Ведь это устройство убивает не только рыбу, но и ее икру.
"Большая часть пораженной рыбы тонет и браконьерам не достается, а та, что выжила - теряет репродуктивную функцию. Именно поэтому почти невозможно объективно посчитать убытки от такой незаконной деятельности", - отмечает полицейский.
Также правоохранители изъяли незаконное орудие лова и все добытое.
"Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области поймали браконьеров на отлове раков под видом пограничников.