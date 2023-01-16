На Хмельниччині викрили прихильника шарія на закликах до підтримки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що в Хмельницькій області затримала чоловіка, який підтримував злочини окупантів та закликав до фізичного знищення українців, передає УНН.
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У результаті слідчо-оперативних дій на Хмельниччині Служба безпеки затримала ще одного поплічника російських окупантів. Зловмисником виявився місцевий житель, який позиціонував себе як представник прокремлівського руху “народовластие”. За даними слідства, він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії рф проти України та виправдовував злочини рашистів, а також закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади.
Замість військово-цивільних адміністрацій регіону чоловік пропонував сформувати підконтрольні москві псевдодержавні установи. Для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував Ютуб-канал ворожого пропагандиста шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді. Своїми діями провокатор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України. У разі захоплення регіону він планував отримати від російських загарбників “посаду” в місцевій окупаційній адміністрації.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади);
ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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