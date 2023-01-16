На Хмельнитчине разоблачили поклонника шария на призывах к поддержке оккупантов

Детали

В результате следственно-оперативных действий на Хмельнитчине Служба безопасности задержала еще одного приспешника российских оккупантов. Злоумышленником оказался местный житель, который позиционировал себя как представитель прокремлевского движения “народовластие”. По данным следствия, он массово распространял в интернете агитацию на поддержку вооруженной агрессии рф против Украины и оправдывал преступления рашистов, а также призывал к физическому уничтожению украинских граждан и захват местных органов власти.

Вместо военно-гражданских администраций региона мужчина предлагал сформировать подконтрольные Москве псевдогосударственные учреждения. Для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях. В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал Ютуб-канал вражеского пропагандиста шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене. Своими действиями провокатор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в области и тем самым помогал агрессору в войне против Украины. В случае захвата региона он планировал получить от российских захватчиков “должность” в местной оккупационной администрации.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 и ч. 6 в. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила прислужника монастыря упц (мп) на призывах к захвату Киева.