На Хмельниччині на хабарі у 2 тис. доларів викрили слідчого ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Хмельниччині під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 2 тис. доларів США викрито слідчого Головного управління ДФС в області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.
"В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, під час одержання неправомірної вигоди викрито слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що правоохоронець вимагав 2 тис. доларів США за не притягнення особи до кримінальної відповідальності у провадженні за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Після отримання неправомірної вигоди слідчого затримано у порядку ст. 208 КПК України, а кошти вилучено.
За вказаним фактом здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням) КК України.
На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.
Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання викритій особі запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Нагадаємо, у Запорізькій області до суду скеровано справу про хабарництво оперуповноваженого ДФС.