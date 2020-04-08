В Хмельницкой области на взятке в 2 тыс. долларов разоблачили следователя ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Хмельницкой области во время получения неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долларов США разоблачен следователь Главного управления ГФС в области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
"В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, при получении неправомерной выгоды разоблачен следователь по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
Установлено, что правоохранитель требовал 2 тыс. долларов США за непривлечение лица к уголовной ответственности в производстве по ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 УК Украины.
После получения неправомерной выгоды следователь задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а средства изъяты.
По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) УК Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.
Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании разоблаченному лицу меры пресечения и отстранения от должности.
Напомним, в Запорожской области в суд направлено дело о взяточничестве оперуполномоченного ГФС.