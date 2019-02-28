На Хмельниччині депутат райради обіцяв допомогти закрити справу за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Хмельницькій області прокурор повідомив депутату однієї з районних рад про підозру у зловживанні впливом. Чиновник пообіцяв місцевій мешканці вплинути на прийняття судом рішення про закриття відносно неї справи про адміністративне правопорушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
"В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донеччині чоловіку повідомили про підозру за побиття батька
У прокуратурі зазначили, що з метою незаконного збагачення, підприємливий представник громади, пообіцяв місцевій мешканці вплинути на прийняття судом рішення про закриття відносно неї справи про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).
Аби приховати свою злочинну діяльність, кошти у сумі 13 тис. грн депутат вказав перерахувати на рахунок підконтрольної йому громадської організації, нібито за надання юридичної консультації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутату Київради оголосили другу підозру за земельні оборудки
"Після перерахування обумовленої суми коштів на відповідний рахунок, правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України", - повідомили у прокуратурі.
Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За вчинене правопорушення депутату загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, на Вінниччині чиновника міськради засудили до 5 років в'язниці за сприяння в оформленні документів на розміщення МАФу.