На Хмельниччині депутат райради обіцяв допомогти закрити справу за хабар

"В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зазначили, що з метою незаконного збагачення, підприємливий представник громади, пообіцяв місцевій мешканці вплинути на прийняття судом рішення про закриття відносно неї справи про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Аби приховати свою злочинну діяльність, кошти у сумі 13 тис. грн депутат вказав перерахувати на рахунок підконтрольної йому громадської організації, нібито за надання юридичної консультації.

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"Після перерахування обумовленої суми коштів на відповідний рахунок, правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України", - повідомили у прокуратурі.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За вчинене правопорушення депутату загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, на Вінниччині чиновника міськради засудили до 5 років в'язниці за сприяння в оформленні документів на розміщення МАФу.