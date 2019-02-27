На Донеччині чоловіку повідомили про підозру за побиття батька

“Поліцейські встановили, що потерпілого побив власний 37-річний син, з яким напередодні вони розпивали спиртні напої. На грунті давніх образ між ними розпочалася бійка, внаслідок якої 61-річний батько опинився на лікарняному ліжку”, — зазначено у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, в електричці побили пасажира до втрати свідомості і пограбували.