В Донецкой мужчине сообщили о подозрении за избиение отца
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Покровске, что в Донецкой области, накануне пьяный мужчина избил родного отца за старые обиды. Правоохранители уже сообщено ему о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Покровского отдела полиции Донецкой области.
"Полицейские установили, что потерпевшего побил собственный 37-летний сын, с которым накануне они распивали спиртные напитки. На почве давних обид между ними началась драка, в результате которой 61-летний отец оказался на больничной койке", - говорится в сообщении.
Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в электричке избили пассажира до потери сознания и ограбили.