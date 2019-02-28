В Хмельницкой области депутат райсовета обещал помочь закрыть дело за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Хмельницкой области прокурор сообщил депутату одного из районных советов о подозрении в злоупотреблении влиянием. Чиновник пообещал местной жительнице повлиять на принятие судом решения о закрытии в отношении нее дела об административном правонарушении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донетчине мужу сообщили о подозрении за избиение отца
В прокуратуре отметили, что с целью незаконного обогащения, предприимчивый представитель общины, пообещал местной жительнице повлиять на принятие судом решения о закрытии в отношении нее дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).
Чтобы скрыть свою преступную деятельность, средства в сумме 13 тыс. грн депутат указал перечислить на счет подконтрольной ему общественной организации, якобы за оказание юридической консультации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутату Киевсовета объявили вторую подозрение за земельные сделки
"После перечисления оговоренной суммы средств на соответствующий счет, правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
За совершенное правонарушение депутату грозит от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Винницкой области чиновника горсовета приговорили к 5 годам тюрьмы за содействие в оформлении документов на размещение МАФа.