В Хмельницкой области депутат райсовета обещал помочь закрыть дело за взятку

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Хмельницкой области прокурор сообщил депутату одного из районных советов о подозрении в злоупотреблении влиянием. Чиновник пообещал местной жительнице повлиять на принятие судом решения о закрытии в отношении нее дела об административном правонарушении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.