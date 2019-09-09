На херсонській трасі загорівся причеп з військовою піротехнікою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На автодорозі у Херсонській області загорівся причеп з військовими піротехнічними засобами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА.
Інцидент стався 8 вересня о 2:28 на автодорозі М-14 біля села Зірка Горностаївського району.
"Сталося займання автомобільного причепа з військовими піротехнічними засобами. Пожежу ліквідовано о 6:15. Постраждалих немає", - вказали у департаменті.
Рух транспорту, як повідомляється, було організовано об’їзним шляхом на час очищення місця події від залишків піротехніки.
"8 вересня о 19:55 піротехнічною групою АРЗ СП знищено конструктивні елементи динамічної танкової броні – 142 одиниці", - повідомили у департаменті.
Рух транспорту згодом було відкрито.
Нагадаємо, на дорозі під Черніговом загорілася БМП.