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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 99591 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107907 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121690 просмотра

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На херсонской трассе загорелся прицеп с военной пиротехникой

На херсонской трассе загорелся прицеп с военной пиротехникой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. На автодороге в Херсонской области загорелся прицеп с военными пиротехническими средствами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА.

Инцидент произошел 8 сентября в 2:28 на автодороге М-14 возле села Зирка Горностаевского района.

"Произошло возгорание автомобильного прицепа с военными пиротехническими средствами. Пожар ликвидирован в 6:15. Пострадавших нет", - указали в департаменте.

Движение транспорта, как сообщается, было организовано объездным путем на время очистки места происшествия от остатков пиротехники.

"8 сентября в 19:55 пиротехнической группой АСО СН уничтожены конструктивные элементы динамической танковой брони - 142 единицы", - сообщили в департаменте.

Движение транспорта позже было открыто.

Напомним, на дороге под Черниговом загорелась БМП.

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