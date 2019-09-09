На херсонской трассе загорелся прицеп с военной пиротехникой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На автодороге в Херсонской области загорелся прицеп с военными пиротехническими средствами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА.
Инцидент произошел 8 сентября в 2:28 на автодороге М-14 возле села Зирка Горностаевского района.
"Произошло возгорание автомобильного прицепа с военными пиротехническими средствами. Пожар ликвидирован в 6:15. Пострадавших нет", - указали в департаменте.
Движение транспорта, как сообщается, было организовано объездным путем на время очистки места происшествия от остатков пиротехники.
"8 сентября в 19:55 пиротехнической группой АСО СН уничтожены конструктивные элементы динамической танковой брони - 142 единицы", - сообщили в департаменте.
Движение транспорта позже было открыто.
Напомним, на дороге под Черниговом загорелась БМП.