На Херсонщині ще троє людей постраждали від атак рф
Київ • УНН
У Херсонській області збільшилась кількість поранених внаслідок атак російських військ. Ворог обстріляв населені пункти з дронів, є постраждалі з вибуховими травмами та пораненнями.
У Херсонській області зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів російських військ, зокрема, ворог атакував з дрона Садове, поранивши чоловіка, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
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За даними ОВА, до лікарні звернулася ще одна жителька Велетенського, яка постраждала через удар російського дрона. У 34-річної жінки – вибухова травма та поранення голови. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
Також "швидка" доставила до лікарні жителя Садового, який постраждав через удар російського БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 52-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення руки й ноги. Йому надають меддопомогу.
Окрім того, до лікарів звернулася жителька Станіслава, яка учора ввечері постраждала через російський обстріл. У 60-річної жінки – вибухова травма та контузія. Бригада "швидкої" надала їй меддопомогу на місці.
росіяни знову вдарили дроном по передмістю Херсона, є поранений13.09.24, 12:55 • 12296 переглядiв