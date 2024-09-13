В Херсонской области еще три человека пострадали от атак рф
Киев • УНН
В Херсонской области увеличилось количество раненых в результате атак российских войск. Враг обстрелял населенные пункты с дронов, есть пострадавшие со взрывными травмами и ранениями.
В Херсонской области возросло количество пострадавших в результате обстрелов российских войск, в частности, враг атаковал с дрона Садовое, ранив мужчину, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ОВА, в больницу обратилась еще одна жительница Велетенского, которая пострадала из-за удара российского дрона. У 34-летней женщины - взрывная травма и ранение головы. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Также "скорая" доставила в больницу жителя Садового, который пострадал из-за удара российского БпЛА. В результате сброса взрывчатки с дрона 52-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги. Ему оказывают медпомощь.
Кроме того, к врачам обратилась жительница Станислава, которая вчера вечером пострадала из-за российского обстрела. У 60-летней женщины - взрывная травма и контузия. Бригада "скорой" оказала ей медпомощь на месте.
росіяни знову вдарили дроном по передмістю Херсона, є поранений13 сентября 2024, 09:55 • 9076 просмотров