В Херсонской области еще три человека пострадали от атак рф

В Херсонской области возросло количество пострадавших в результате обстрелов российских войск, в частности, враг атаковал с дрона Садовое, ранив мужчину, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, в больницу обратилась еще одна жительница Велетенского, которая пострадала из-за удара российского дрона. У 34-летней женщины - взрывная травма и ранение головы. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Также "скорая" доставила в больницу жителя Садового, который пострадал из-за удара российского БпЛА. В результате сброса взрывчатки с дрона 52-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги. Ему оказывают медпомощь.

Кроме того, к врачам обратилась жительница Станислава, которая вчера вечером пострадала из-за российского обстрела. У 60-летней женщины - взрывная травма и контузия. Бригада "скорой" оказала ей медпомощь на месте.

росіяни знову вдарили дроном по передмістю Херсона, є поранений