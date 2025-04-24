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Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї
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На Херсонщині росіяни вранці вбили жінку та поранили чоловіка

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Російська армія обстріляла Білозерку, вбивши 68-річну жінку. У Гаврилівці чоловік отримав важкі поранення внаслідок атаки БпЛА, лікарі борються за його життя.

На Херсонщині росіяни вранці вбили жінку та поранили чоловіка

У Херсонській області російська армія обстріляла Білозерку, вбивши жінку. У Гаврилівці чоловік отримав важкі поранення внаслідок ворожої атаки дрони, лікарі борються за його життя. Про це повідомили у Херсонській ОВА та голова ОВА Олександр Прокудін у четвер у Telegram, пише УНН.

російська армія вкрила вогнем Білозерку. Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістала 68-річна жінка. В момент атаки вона перебувала на подвірʼї будинку

- написав Прокудін, висловивши співчуття.

За даними Херсонської ОВА, зранку російські війська атакували з БпЛА чоловіка у Гаврилівці. "У момент ворожої атаки 61-річний місцевий житель перебував вдома. Він дістав вибухову травму, множинні поранення грудної клітини та забій серця. Потерпілий – у тяжкому стані. Медики борються за його життя", - повідомили в ОВА.

Раніше сьогодні Прокудін також повідомив, що окупаційні війська обірвали життя ще однієї жительки Херсонщини. "Стало відомо, що через російський обстріл села Ромашкове 17-го квітня смертельні поранення дістала 81-річна жінка", - вказав він, висловивши співчуття.

Також сьогодні, за даними ОВА, до лікарні звернувся чоловік, який 22-го квітня постраждав через російський обстріл Дніпровському району Херсона. "У 53-річного херсонця - вибухова за закрита черепно-мозкова травми, а також струс головного мозку. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно", - ідеться у повідомленні.

Раніше сьогодні Прокудін також повідомив, що окупаційні війська обірвали життя ще однієї жительки Херсонщини. "Стало відомо, що через російський обстріл села Ромашкове 17-го квітня смертельні поранення дістала 81-річна жінка", - вказав він, висловивши співчуття.

Також сьогодні, за даними ОВА, до лікарні звернувся чоловік, який 22-го квітня постраждав через російський обстріл Дніпровському району Херсона. "У 53-річного херсонця - вибухова за закрита черепно-мозкова травми, а також струс головного мозку. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Як повідомив Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами в області опинилися 39 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили трубопровід, господарчі споруди, гараж та приватний автомобіль. Через російську агресію минулої доби 10 людей дістали поранення.

Юлія Шрамко

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