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На Херсонщине россияне утром убили женщину и ранили мужчину

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Российская армия обстреляла Белозерку, убив 68-летнюю женщину. В Гавриловке мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки БпЛА, врачи борются за его жизнь.

На Херсонщине россияне утром убили женщину и ранили мужчину

В Херсонской области российская армия обстреляла Белозерку, убив женщину. В Гавриловке мужчина получил тяжелые ранения в результате вражеской атаки дроны, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщили в Херсонской ОВА и председатель ОВА Александр Прокудин в четверг в Telegram, пишет УНН.

российская армия покрыла огнем Белозерку. Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получила 68-летняя женщина. В момент атаки она находилась во дворе дома

- написал Прокудин, выразив соболезнования.

По данным Херсонской ОВА, утром российские войска атаковали с БПЛА мужчину в Гавриловке. "В момент вражеской атаки 61-летний местный житель находился дома. Он получил взрывную травму, множественные ранения грудной клетки и ушиб сердца. Пострадавший - в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", - сообщили в ОВА.

Ранее сегодня Прокудин также сообщил, что оккупационные войска оборвали жизнь еще одной жительницы Херсонщины. "Стало известно, что из-за российского обстрела села Ромашково 17-го апреля смертельные ранения получила 81-летняя женщина", - указал он, выразив соболезнования.

Также сегодня, по данным ОВА, в больницу обратился мужчина, который 22-го апреля пострадал из-за российского обстрела Днепровском района Херсона. "У 53-летнего херсонца - взрывная закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. Пострадавший будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Прокудин также сообщил, что оккупационные войска оборвали жизнь еще одной жительницы Херсонщины. "Стало известно, что из-за российского обстрела села Ромашково 17-го апреля смертельные ранения получила 81-летняя женщина", - указал он, выразив соболезнования.

Также сегодня, по данным ОВА, в больницу обратился мужчина, который 22-го апреля пострадал из-за российского обстрела Днепровском района Херсона. "У 53-летнего херсонца - взрывная закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. Пострадавший будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как сообщил Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами в области оказались 39 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали трубопровод, хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль. Из-за российской агрессии за прошедшие сутки 10 человек получили ранения.

Юлия Шрамко

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