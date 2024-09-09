На Херсонщині росіяни атакували з дрона цивільну автівку, є постраждалі
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Постраждали двоє людей - 63-річний чоловік та 62-річна жінка, які отримали множинні поранення та були доставлені до лікарні.
Російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку в Антонівці на Херсонщині. В результаті постраждали двоє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).
російські війська атакували з дрона цивільну автівку в Антонівці. Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей
Повідомляється, що 63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.
У 62-річної жінки –вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.
Бригада "швидкої" доставили потерпілих до лікарні.
Доповнення
Російські окупанти атакували з дрона одну з лікарень у Херсоні, поранення отримала 25-річна медична сестра.