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На Херсонщині росіяни атакували з дрона цивільну автівку, є постраждалі

На Херсонщині росіяни атакували з дрона цивільну автівку, є постраждалі

Київ • УНН

 • 20693 перегляди

У Херсонській області російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Постраждали двоє людей - 63-річний чоловік та 62-річна жінка, які отримали множинні поранення та були доставлені до лікарні.

Російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку в Антонівці на Херсонщині. В результаті постраждали двоє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).

російські війська атакували з дрона цивільну автівку в Антонівці. Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.

У 62-річної жінки –вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.

Бригада "швидкої" доставили потерпілих до лікарні.

Доповнення

Російські окупанти атакували з дрона одну з лікарень у Херсоні, поранення отримала 25-річна медична сестра.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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