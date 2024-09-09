На Херсонщине россияне атаковали с дрона гражданскую машину, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. Пострадали два человека - 63-летний мужчина и 62-летняя женщина, которые получили множественные ранения и были доставлены в больницу.
Российские оккупанты атаковали с дрона гражданскую машину в Антоновке на Херсонщине. В результате пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).
российские войска атаковали с дрона гражданскую машину в Антоновке. В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека
Сообщается, что 63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.
У 62-летней женщины -взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.
Бригада «скорой» доставили пострадавших в больницу.
Дополнение
Российские оккупанты атаковали с дрона одну из больниц в Херсоне, ранения получила 25-летняя медицинская сестра.