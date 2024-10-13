На Херсонщині окупанти вбили чоловіка, скинувши вибухівку з дрона
Київ • УНН
34-річний чоловік загинув від вибуху дрона окупантів на дорозі між Новодмитрівкою та Кізомисом на Херсонщині. Потерпілий отримав тяжкі поранення і помер на місці, незважаючи на зусилля медиків.
Сьогодні вдень на Херсонщині 34-річний чоловік, який рухався на мопеді по дорозі між Новодмитрівкою та Кізомисом, став жертвою ворожої агресії. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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Окупанти скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого потерпілий отримав тяжкі поранення.
На жаль, медикам не вдалося врятувати чоловіка, відтак він загинув на місці.
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