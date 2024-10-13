На Херсонщине оккупанты убили мужчину, сбросив взрывчатку с дрона
Киев • УНН
34-летний мужчина погиб от взрыва дрона оккупантов на дороге между Новодмитровкой и Кизомисом на Херсонщине. Пострадавший получил тяжелые ранения и скончался на месте, несмотря на усилия медиков.
Сегодня днем на Херсонщине 34-летний мужчина, который двигался на мопеде по дороге между Новодмитровкой и Кизомисом, стал жертвой вражеской агрессии. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего пострадавший получил тяжелые ранения.
К сожалению, медикам не удалось спасти мужчину, поэтому он погиб на месте.
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