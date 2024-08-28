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На Херсонщині чоловік травмувався через детонацію боєприпасу

На Херсонщині чоловік травмувався через детонацію боєприпасу

Київ • УНН

 • 25544 перегляди

35-річний чоловік отримав серйозні поранення, намагаючись розібрати небезпечний предмет у селі Текстильне. З початку року на Херсонщині через порушення правил мінної безпеки загинуло 6 осіб, 22 травмовано.

На Херсонщині через детонацію боєприпасу травмувався 35-річний чоловік. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Ввечері 27 серпня в селі Текстильне Херсонської області стався інцидент, унаслідок якого травмувався 35-річний чоловік, порушивши правила безпеки, намагався розібрати небезпечний предмет. Унаслідок вибуху він отримав серйозні осколкові поранення обох гомілок і був негайно госпіталізований.

Цей випадок є частиною тривожної тенденції на Херсонщині: з початку року через порушення правил мінної безпеки загинуло 6 осіб, ще 22 були травмовані, серед яких одна дитина.

Детонація російських снарядів під Балаклією: на Харківщині сталась масштабна лісова пожежа27.05.24, 18:50 • 29893 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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