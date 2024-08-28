На Херсонщине из-за детонации боеприпаса травмировался 35-летний мужчина. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Вечером 27 августа в селе Текстильное Херсонской области произошел инцидент, в результате которого травмировался 35-летний мужчина, нарушив правила безопасности, пытавшийся разобрать опасный предмет. В результате взрыва он получил серьезные осколочные ранения обеих голеней и был немедленно госпитализирован.

Этот случай является частью тревожной тенденции на Херсонщине: с начала года из-за нарушения правил минной безопасности погибли 6 человек, еще 22 были травмированы, среди которых один ребенок.

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