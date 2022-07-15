На Херсонщині ЗСУ знищили російську гармату МСТА-Б: показали момент удару
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На Херсонщині українські військові знищили російську гармату МСТА-Б. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Під час ведення артилерійського вогню самохідною артилерійською батареєю 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу з коректуванням вогню 131 розвідувального батальйону по противнику з гармат М109 було знищено ворожу гармату МСТА-Б ‒ 1 од.", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 38 000 окупантів.