Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів сягнула 38 тисяч

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1672 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14),



артилерійських систем – 842 (+2),



РСЗВ - 247 (+0),



засобів ППО - 109 (+0),



літаків – 220 (+1),



гелікоптерів – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0),



крилатих ракет - 155 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11),



спеціальної техніки - 67 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська.