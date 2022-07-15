Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів сягнула 38 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 38 тисяч осіб, 1672 танків, 220 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1672 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14),
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- артилерійських систем – 842 (+2),
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- РСЗВ - 247 (+0),
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- засобів ППО - 109 (+0),
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- літаків – 220 (+1),
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- гелікоптерів – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0),
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- крилатих ракет - 155 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11),
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- спеціальної техніки - 67 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська.