Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 38 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 38 тысяч человек, 1672 танков, 220 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.07 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 38 000 (+130) человек ликвидировано,
-
- танков ‒ 1672 (+5),
-
- боевых бронированных машин ‒ 3866 (+14),
-
- артиллерийских систем – 842 (+2),
-
- РСЗО – 247 (+0),
-
- средств ПВО - 109 (+0),
-
- самолетов – 220 (+1),
-
- вертолетов – 188 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+0),
-
- крылатых ракет – 155 (+0),
-
- кораблей/катеров - 15 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11),
-
- специальной техники – 67 (+0).
-
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что на Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска.