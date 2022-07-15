В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую пушку МСТА-Б: показали момент удара

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"Во время ведения артиллерийского огня самоходной артиллерийской батареей 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода с корректировкой огня 131 разведывательного батальона по противнику из орудий М109 была уничтожена вражеская пушка М1-1 ед.", – говорится в сообщении.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 38 000 оккупантов.