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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую пушку МСТА-Б: показали момент удара

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. В Херсонской области украинские военные уничтожили российскую пушку МСТА-Б. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.

Цитата

"Во время ведения артиллерийского огня самоходной артиллерийской батареей 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода с корректировкой огня 131 разведывательного батальона по противнику из орудий М109 была уничтожена вражеская пушка М1-1 ед.", – говорится в сообщении.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 38 000 оккупантов.

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