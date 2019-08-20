На Херсонщині засудили депутата за смертельну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. До 5 років позбавлення волі засуджено депутата, який здійснив наїзд на жінку та залишив місце події. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області, передає УНН.
Вироком Голопристанського районного суду Херсонської області від 15 серпня 2019 року засуджено депутата Голопристанської міської ради Херсонської області, який 19.06.2016, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, в одному із сіл Голопристанського району Херсонської області, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на жінку-пішохода, внаслідок чого спричинив останній тяжкі тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці пригоди.
При цьому допомогу потерпілій не надав та залишив місце дорожньо-транспортної події.
Винному призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному провадженні здійснювалося прокуратурою Херсонської області.
Нагадаємо, у Львівській області легковий автомобіль наїхав на жінку, яка переходила дорогу.