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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 53173 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120698 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131299 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122121 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125876 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128550 просмотра

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В Херсонской области засудили депутата за смертельное ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. До 5 лет лишения свободы осужден депутат, который совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области, передает УНН.

Приговором Голопристанского районного суда Херсонской области от 15 августа 2019 года осужден депутат Голопристанского городского совета Херсонской области, который 19.06.2016, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из сел Голопристанского района Херсонской области, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего нанес последней тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

При этом помощь пострадавшей не предоставил и оставил место дорожно-транспортного происшествия.

Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном производстве осуществлялось прокуратурой Херсонской области.

Напомним, во Львовской области легковой автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу.

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