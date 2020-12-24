На Херсонщині запустили "стратегічну" лінію електропередач від Запорізької АЕС

"Завершення будівництва повітряної лінії електропередачі 750 кВ Запорізька АЕС — підстанція "Каховська" є виконанням одного зі стратегічних завдань для забезпечення енергетичної безпеки України", - заявив під час відкриття прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що участь у відкритті в онлайн-форматі також взяли директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи та на Кавказі Маттео Патроне та директор Європейського інвестиційного банку в Україні Ерік де Загон, які були представниками фінансових донорів будівництва.

Глава Уряду зауважив, що введення у роботу повітряної лінії створює можливість для вивільнення замкнених потужностей атомної генерації. Це означає, що Запорізька атомна електростанція зможе постачати більше електроенергії, а це вкрай важливий крок у реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року.

"Завершення будівництва лінії усунуло останні обмеження щодо максимальної потужності у роботі наших атомних електростанцій, а саме — для Запорізької АЕС", — наголосив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр зазначив, що завершення будівництва повітряної лінії "ЗАЕС — "Каховська" є одним із кроків для виконання глобального стратегічного завдання, яке полягає у нарощуванні можливостей для експорту української електроенергії до країн ЄС.

Зокрема, за його словами, лінія є першим елементом майбутнього транзитного коридору у складі ліній 750 кВ "Каховська — Приморська" та "400 кВ — Ісакча", який дасть можливість значно розширити потужності для експорту української електроенергії у напрямку Румунії після синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E. Додатковий обсяг для експорту складатиме до 1 000 МВт, що дорівнює потужності одного великого енергоблоку атомної електростанції.

"Тому будівництво лінії — це важливий крок для розвитку енергетичного потенціалу України. Запорізька АЕС отримала можливість працювати на повну потужність... Відкриття подібного об'єкту відбувається, на жаль, раз на 5 років", — додав глава уряду.

Також у Кабміні повідомили, що оператор системи передачі НЕК "Укренерго" у листопаді 2020 року завершив будівництво повітряної лінії класу напруги 750 кВ "ЗАЕС — "Каховська" з новою підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами ліній 330 кВ "Каховська—Островська" та "Каховська—Херсонська". Лінія поставлена під навантаження та включена в роботу. Загальна вартість проекту (будівництво лінії, підстанції та заходів) складає 195 млн євро. Будівництво фінансувалося за рахунок кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, в листопаді було анонсовано початок трансформації Державного агентства з енергетичної ефективності, яке має стати ключовим кроссекторальним органом щодо реалізації державної політики "зеленого" переходу та забезпечення сталого розвитку України.

Додамо, у Міненерго повідомляли, що усі енергетичні компанії у повній мірі готові до зими, окрім "Енергоатома", який не встиг вчасно завершити ремонти енергоблоків.