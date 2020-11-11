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Енергетика України готова до зими – Буславець

Енергетика України готова до зими – Буславець

Київ • УНН

 • 11741 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Усі енергетичні компанії у повній мірі готові до зими, окрім "Енергоатома", який не встиг вчасно завершити ремонти енергоблоків. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

"22 липня було затверджено розпорядження Кабінету Міністрів, яким було передбачено всі заходи, необхідні для підготовки та проходження осінньо-зимового періоду. Міністерство зробило всі необхідні кроки для того, щоб забезпечити готовність всіх енергетичних підприємств. Ми маємо бути впевнені, що ми стабільно пройдемо цей період", – зауважила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, додаючи, що цього року Україна входить в осінньо-зимовий період "з безпрецедентно великими запасами палива на складах".

Ці та інші енергетичні питання фахівці Міненерго обговорили на засіданні колегії під головуванням Буславець. Такий захід проведений вперше з 2017 року.

Під час колегії генеруючі компанії доповіли про стан підготовки до зими.

"Енергоатом", зокрема, констатував, що не встигає завершити ремонти енергоблоків, а відтак - не зможе наростити виробництво атомної електроенергії, як це передбачено планом. За словами Буславець, покривати дефіцит атомної електроенергії будуть тепловими генераціями.

"Міністерство очікувало максимальну інтенсифікацію ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС, з метою збільшення кількості енергоблоків, які можуть функціонувати взимку. Неспроможність компанії "Енергоатом" нести збільшене навантаження атомними блоками протягом зимового періоду внаслідок неоптимальної ремонтної кампанії вимагатиме максимального використання теплової генерації", – зауважила Буславець.

Очільниця Міненерго додала, що графіки ремонтів всіх генеруючих компаній на наступний рік уже затверджені. На підставі цього підготовлено та затверджено прогнозний баланс електроенергії на 2021 рік.

"Цей документ є основним інструментом забезпечення безпеки постачання електроенергії споживачам", – зауважила Буславець.

Участь у колегії взяли фахівці Держенерегонагляду. Вони представили попередню оцінку стану готовності електромереж і генеруючого обладнання до роботи в осінньо-зимовий період. Також, члени колегії прийняли рішення відзначити працівників енергетичної галузі нагородами до Дня енергетика.

Раніше УНН повідомляв, що прогнозний баланс електроенергії на 2021 рік передбачає, що АЕС будуть виробляти половину усієї електроенергії України, ТЕС – 27%, ТЕЦ – 9%, ГЕС/ГАЕС – 5%, ВДЕ – 9%.

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