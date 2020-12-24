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В Херсонской области запустили "стратегическую" линию электропередач от Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 43640 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня, 24 декабря, в Херсонской области открыли воздушную линию электропередач 750 киловольт Запорожская АЭС - подстанция "Каховская", которая является важной составляющей для развития атомной энергетики в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины, передает УНН.

В Херсонской области запустили "стратегическую" линию электропередач от Запорожской АЭС

"Завершение строительства воздушной линии электропередачи 750 кВ Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" является выполнением одной из стратегических задач для обеспечения энергетической безопасности Украины", - заявил во время открытия премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что участие в открытии в онлайн-формате также приняли директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и на Кавказе Маттео Патроне и директор Европейского инвестиционного банка в Украине Эрик де Загон, которые были представителями финансовых доноров строительства.

Глава Правительства отметил, что введение в работу воздушной линии создает возможность для высвобождения замкнутых мощностей атомной генерации. Это означает, что Запорожская атомная электростанция сможет поставлять больше электроэнергии, а это крайне важный шаг в реализации Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

"Завершение строительства линии устранило последние ограничения по максимальной мощности в работе наших атомных электростанций, а именно - для Запорожской АЭС", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер-министр отметил, что завершение строительства воздушной линии "ЗАЭС - "Каховская" является одним из шагов для выполнения глобальной стратегической задачи, которая заключается в наращивании возможностей для экспорта украинской электроэнергии в страны ЕС.

В частности, по его словам, линия является первым элементом будущего транзитного коридора в составе линий 750 кВ "Каховская - Приморская" и "400 кВ - Исакча", который позволит значительно расширить мощности для экспорта украинской электроэнергии в направлении Румынии после синхронизации объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E. Дополнительный объем для экспорта составит до 1000 МВт, что равно мощности одного крупного энергоблока атомной электростанции.

"Поэтому строительство линии - это важный шаг для развития энергетического потенциала Украины. Запорожская АЭС получила возможность работать на полную мощность... Открытие подобного объекта происходит, к сожалению, раз в 5 лет", - добавил глава правительства.

Также в Кабмине сообщили, что оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" в ноябре 2020 года завершил строительство воздушной линии класса напряжения 750 кВ "ЗАЭС - "Каховская" с новой подстанцией 750 кВ "Каховская" и заходами линий 330 кВ "Каховская-Островская" и "Каховская-Херсонская". Линия поставлена под нагрузку и включена в работу. Общая стоимость проекта (строительство линии, подстанции и мероприятий) составляет 195 млн евро. Строительство финансировалось за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Напомним, в ноябре было анонсировано начало трансформации Государственного агентства по энергоэффективности, которое должно стать ключевым кросс-секторальным органом по реализации государственной политики "зеленого" перехода и обеспечения устойчивого развития Украины.

Добавим, в Минэнерго сообщали, что все энергетические компании в полной мере готовы к зиме, кроме "Энергоатома", который не успел вовремя завершить ремонты энергоблоков.

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