На Херсонщині зафіксували 124 нових випадки коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 124 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померла 1 237 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 738 ПЛР-досліджень, 401 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1059 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 124 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 84 жінки та 40 чоловіків. З яких 7 дітей та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.
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Додається, що стан хворих задовільний: “105 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 19 осіб”.
Зазначається, що за добу померли дві жінки з Херсону. Мали пневмонію та Covid-19.
Також в області 33 одужання.
“Тож наразі в області 37 675 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 35 273 людини побороли недуг;
— 1165 людей інфіковані COVID-19;
— 1 237 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 278 171 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 566 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.