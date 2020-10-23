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На Херсонщині за добу виявили 110 нових випадків COVID-19

На Херсонщині за добу виявили 110 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 13278 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено близько 2,5 тис. досліджень на виявлення коронавірусу и зафіксовано 110 нових випадків COVID-19, з яких у 8 дітей та 8 медичних працівників. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“За останню добу проведено 1220 ПЛР-досліджень та 1297 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу.
Зафіксовано 110 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 8 дітей та 8 медичних працівників”, — написав Гусєв.

За його словами, стан хворих задовільний, 102 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 8 осіб.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 330 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 517 інфікованих, що є новим антирекордом. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 121. Одужали від хвороби понад 137,5 тис. людей, з них за добу — 2 680.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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