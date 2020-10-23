В Херсонской области за сутки обнаружили 110 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Херсонской области за последние сутки проведено около 2,5 тыс. исследований на выявление коронавируса и зафиксировано 110 новых случаев COVID-19, из которых у 8 детей и 8 медицинских работников. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1220 ПЦР-исследований и 1297 исследований методом ИФА на выявление коронавируса.
Зафиксировано 110 новых лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19, из которых 8 детей и 8 медицинских работников”, — написал Гусев.
По его словам, состояние больных удовлетворительное, 102 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 8 человек.
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 330 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 121. Выздоровели — более 137,5 тыс. человек, из них за сутки — 2680.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.