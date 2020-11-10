На Херсонщині за добу одужало в десять разів менше людей, ніж захворіло
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 2,4 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 242 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19 і лише 22 нових одужання. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
"За останню добу проведено 1310 ПЛР-досліджень та 1171 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 242 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 18 дітей та 18 медичних працівників", - написав він.
Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: "216 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 26 осіб".
Втім, за добу померло чотири людини. "Усі мали пневмонію та COVID-19", - пояснив очільник ОДА. Він додав, що за добу зафіксовано 22 нових одужання.
"Тож наразі в області 6075 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 2375 людей побороли недуг;
- 3569 людей інфіковані COVID-19;
- 131 людина померла", - резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 756 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.