На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 500 досліджень на виявлення коронавірусу, в результаті чого підтверджено три нових випадки захворювання на COVID-19. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 228 ПЛР-досліджень та 287 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 3 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19”, — написав Гусєв.
Він додав, що інфікованими є чоловік, 44 роки, дівчина, 22 роки та чоловік, 38 років.
“Тож наразі в області 216 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 193 людини побороли недуг;
— 20 — інфіковані на COVID-19;
— 3 — померли.
“Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 15 264 тест-системи”, — написав він.
Гусєв закликав із розумінням ставитись до карантину та дотримуватися протиепідемічних заходів і рекомендацій МОЗ. “У разі погіршення епідемічної ситуації в регіоні, обмежувальні заходи буде відновлено”, — додав він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 59 493 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 498 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.