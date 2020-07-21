В Херсонской области за сутки COVID-19 обнаружили у трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 500 исследований на выявление коронавируса, в результате чего подтверждены три новых случая заболевания COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 228 ПЦР-исследований и 287 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксировано 3 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19”, — написал Гусев.
Он добавил, что инфицированными являются мужчина, 44 года, девушка, 22 года и мужчина, 38 лет.
“Поэтому сейчас в области 216 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 193 человека побороли недуг;
— 20 — инфицированы на COVID-19;
— 3 — умерли.
“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 15 264 тест-системы”, — написал он.
Гусев призвал с пониманием относиться к карантину и соблюдать противоэпидемические меры и рекомендации Минздрава. “В случае ухудшения эпидемической ситуации в регионе, ограничительные меры будут восстановлены”, — добавил он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 59493 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1498 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.