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На Херсонщині власники нічних клубів на знак протесту проти карантину хочуть перекрити міст

На Херсонщині власники нічних клубів на знак протесту проти карантину хочуть перекрити міст

Київ • УНН

 • 39158 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. На Херсонщині власники нічних клубів сьогодні планують перекрити Антонівський міст, який пролягає через Дніпро, протестуючи проти обмежень роботи розважальних закладів після 23:00. Для вирішення проблеми голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв запропонував власникам клубів зустрітися і створити ініціативну групу. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Щойно мені повідомили, що сьогодні близько 17:00 власники нічних клубів області планують перекривати Антонівський міст протестуючи проти обмежень роботи розважальних закладів після 23:00”, - написав Юрій Гусєв.

Він зазначив, що в Херсонській області, завдяки злагодженій та професійній роботі медиків та штабу, ситуація з розповсюдженням коронавірусу є кращою, ніж у більшості інших регіонів України.

“Саме тому у нас діє адаптивний карантин і ми були останньою областю, яка ввела обмеження на роботу розважальних закладів (нічних клубів) після 23:00. Введення цих обмежень обумовлено відповідною Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 №588, дія якої поширюється на усі регіони і є обов‘язковою до виконання”, - сказав Юрій Гусєв.

Він додав, що розуміє, що для дуже багатьох підприємців та їх родин можливість заробітку на діяльності нічних клубів влітку на Херсонщині є критично важливою.

“Саме тому я вже звернувся до уряду з пропозицією переглянути зазначені обмеження і дозволити, з урахуванням епідемічної ситуації, ухвалювати відповідні рішення щодо діяльності розважальних закладів на засіданнях регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пропоную власникам нічних клубів не робити заторів перекриттям мосту, а створити ініціативну групу та приходити на зустріч зі мною сьогодні о 17:30 в приміщенні обласної державної адміністрації”, - зазначив Юрій Гусєв.

Нагадаємо, уряд подовжив час роботи закладів культури та обмежив роботу нічних розважальних закладів до 23:00.

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