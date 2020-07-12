На Херсонщині власники нічних клубів на знак протесту проти карантину хочуть перекрити міст

“Щойно мені повідомили, що сьогодні близько 17:00 власники нічних клубів області планують перекривати Антонівський міст протестуючи проти обмежень роботи розважальних закладів після 23:00”, - написав Юрій Гусєв.

Він зазначив, що в Херсонській області, завдяки злагодженій та професійній роботі медиків та штабу, ситуація з розповсюдженням коронавірусу є кращою, ніж у більшості інших регіонів України.

“Саме тому у нас діє адаптивний карантин і ми були останньою областю, яка ввела обмеження на роботу розважальних закладів (нічних клубів) після 23:00. Введення цих обмежень обумовлено відповідною Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 №588, дія якої поширюється на усі регіони і є обов‘язковою до виконання”, - сказав Юрій Гусєв.

Він додав, що розуміє, що для дуже багатьох підприємців та їх родин можливість заробітку на діяльності нічних клубів влітку на Херсонщині є критично важливою.

“Саме тому я вже звернувся до уряду з пропозицією переглянути зазначені обмеження і дозволити, з урахуванням епідемічної ситуації, ухвалювати відповідні рішення щодо діяльності розважальних закладів на засіданнях регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пропоную власникам нічних клубів не робити заторів перекриттям мосту, а створити ініціативну групу та приходити на зустріч зі мною сьогодні о 17:30 в приміщенні обласної державної адміністрації”, - зазначив Юрій Гусєв.

Нагадаємо, уряд подовжив час роботи закладів культури та обмежив роботу нічних розважальних закладів до 23:00.