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В Херсонской области владельцы ночных клубов в знак протеста против карантина хотят перекрыть мост

В Херсонской области владельцы ночных клубов в знак протеста против карантина хотят перекрыть мост

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В Херсонской области владельцы ночных клубов сегодня планируют перекрыть Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Для решения проблемы глава Херсонской ОГА Юрий Гусев предложил владельцам клубов встретиться и создать инициативную группу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что мне сообщили, что сегодня около 17:00 владельцы ночных клубов области планируют перекрывать Антоновский мост протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00", - написал Юрий Гусев.

Он отметил, что в Херсонской области, благодаря слаженной и профессиональной работе медиков и штаба, ситуация с распространением коронавируса является лучшей, чем в большинстве других регионов Украины.

"Именно поэтому у нас действует адаптивный карантин и мы были последней областью, которая ввела ограничения на работу развлекательных заведений (ночных клубов) после 23:00. Введение этих ограничений обусловлено соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 №588, действие которого распространяется на все регионы и является обязательным к исполнению", - сказал Юрий Гусев.

Он добавил, что понимает, что для очень многих предпринимателей и их семей возможность заработка на деятельности ночных клубов летом в Херсонской области является критически важным.

"Именно поэтому я уже обратился к правительству с предложением пересмотреть указанные ограничения и позволить с учетом эпидемической ситуации, принимать соответствующие решения относительно деятельности развлекательных заведений на заседаниях региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Предлагаю владельцам ночных клубов не создавать пробок перекрытием моста, а создать инициативную группу и прийти на встречу со мной сегодня в 17:30 в помещении областной государственной администрации", - отметил Юрий Гусев.

Напомним, правительство продлило время работы заведений культуры и ограничил работу ночных развлекательных заведений до 23:00.

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