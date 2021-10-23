На Херсонщині виявили 953 нових випадки коронавірусу

Цитата

“За минулу добу проведено 2443 ПЛР-дослідження, 825 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1563 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 953 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 580 жінок та 373 чоловіки. Серед них 54 дитини та 16 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 859 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 94 особи.

Зазначається, що за добу померли 29 осіб, коли одужало 325 людей.

“Тож наразі в області 56 753 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

— 40 586 людей побороли недуг;

— 14 404 людини інфіковані COVID-19;

— 1 763 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 725 385 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 63 003 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.