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На Херсонщине выявили 953 новых случая коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. На Херсонщине за 22 октября зафиксировано 953 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1763 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

На Херсонщине выявили 953 новых случая коронавируса

Цитата

“За прошедшие сутки проведено 2443 ПЦР-исследования, 825 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1563 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 953 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 580 женщин и 373 мужчины. Среди них 54 ребенка и 16 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 859 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 94 человека.

Отмечается, что за сутки погибли 29 человек, когда выздоровели 325 человек.

“Поэтому сейчас в области 56 753 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 40 586 человек победили недуг;
— 14 404 человека инфицированы COVID-19;
— 1763 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 725 385 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 003 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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