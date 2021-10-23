На Херсонщине выявили 953 новых случая коронавируса

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“За прошедшие сутки проведено 2443 ПЦР-исследования, 825 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1563 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 953 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 580 женщин и 373 мужчины. Среди них 54 ребенка и 16 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 859 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 94 человека.
Отмечается, что за сутки погибли 29 человек, когда выздоровели 325 человек.
“Поэтому сейчас в области 56 753 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 40 586 человек победили недуг;
— 14 404 человека инфицированы COVID-19;
— 1763 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 725 385 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 003 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.