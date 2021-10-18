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На Херсонщині виявили 880 нових випадків коронавірусу

На Херсонщині виявили 880 нових випадків коронавірусу

Київ • УНН

 • 12530 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На Херсонщині за 18 жовтня зафіксовано 880 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 637 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 1205 ПЛР-досліджень, 443 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1987 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 880 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 547 жінок та 333 чоловіки. Серед них 62 дитини та 13 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “822 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 58 осіб”.

В ОДА повідомили, що за добу померли 32 людини, коли одужало 164 особи.

“Тож наразі в області 52 466 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
—39 633 людини побороли недуг;
—11 196 людей інфіковані COVID-19;
—1 637 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 644 694 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 60 810 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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