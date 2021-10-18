На Херсонщине обнаружили 880 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. На Херсонщине за 18 октября зафиксировано 880 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1637 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1205 ПЦР-исследований, 443 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1987 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 880 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 547 женщин и 333 мужчины. Среди них 62 ребенка и 13 медицинских работников ”, - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “822 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 58 человек ”.
В ОГА сообщили, что за сутки умерли 32 человека, когда выздоровели 164 человека.
“Поэтому сейчас в области 52 466 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−39633 человека побороли недугов;
−11196 человек инфицированы COVID-19;
−1637 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 644 694 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 810 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.