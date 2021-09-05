На Херсонщині виявили 63 нових випадки коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Херсонщині за 4 вересня зафіксовано 63 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 254 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 507 ПЛР-досліджень, 147 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 656 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 63 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 41 жінка та 22 чоловіки. Серед них 5 дітей та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що стан хворих задовільний: “51 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 12 осіб”.
Додається, що за добу помер чоловік, 83 роки, житель м.Херсон. Мав пневмонію та Covid-19.
Своєю чергою, в області 4 нових одужання.
“Тож наразі в області 38 301 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:
— 35 529 людей побороли недуг;
— 1518 людей інфіковані COVID-19;
— 1 254 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 296 155 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 966 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.