На Херсонщині виявили 24 нових випадки коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 392 ПЛР-дослідження, 88 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 340 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 24 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 16 жінок та 8 чоловіків. Серед них 2 дитини”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “17 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 7 осіб”.

В області за добу померли чотири людини.

“Тож наразі в області 38 325 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 35 529 людей побороли недуг;

— 1538 людей інфіковані COVID-19;

— 1 258 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 297 534 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 983 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.