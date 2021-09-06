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На Херсонщині виявили 24 нових випадки коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 8967 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Херсонщині за 5 вересня зафіксовано 24 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 254 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 392 ПЛР-дослідження, 88 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 340 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 24 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 16 жінок та 8 чоловіків. Серед них 2 дитини”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “17 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 7 осіб”.

В області за добу померли чотири людини.

“Тож наразі в області 38 325 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 35 529 людей побороли недуг;
— 1538 людей інфіковані COVID-19;
— 1 258 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 297 534 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 983 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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