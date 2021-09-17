На Херсонщині виявили 200 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Херсонщині за 16 вересня зафіксовано 200 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 302 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1044 ПЛР-дослідження, 216 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 863 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 200 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 136 жінок та 64 чоловіки. Серед них 21 дитина та 3 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 157 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 43 особи.
За добу померли три людини, також в області 135 одужань.
“Тож наразі в області 39 503 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 36 390 людей побороли недуг;
— 1 811 людей інфіковані COVID-19;
— 1 302 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 331 540 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 651 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.