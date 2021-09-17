На Херсонщине обнаружили 200 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На Херсонщине за 16 сентября зафиксировано 200 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1302 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 1044 ПЦР-исследования, 216 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 863 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 200 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 136 женщин и 64 мужчины. Среди них 21 ребенок и 3 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 157 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 43 человека.
За сутки умерли три человека, также в области 135 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 39 503 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 36 390 человек победили недугов;
— 1811 человек инфицированы COVID-19;
— 1302 человека умерло”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 331 540 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 651 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.