На Херсонщині виявили 1084 нових випадків коронавірусу

Цитата

“За останню добу проведено 1984 ПЛР-дослідження, 417 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 956 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 1084 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 678 жінок та 406 чоловіків. Серед них 59 дітей та 12 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 999 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 85 осіб.

За добу в ОДА померли 16 осіб, коли одужало 236 людей.

“Тож наразі в області 57 837 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 40 822 людини побороли недуг;

— 15 236 людей інфіковані COVID-19;

— 1 779 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 748 614 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 63 486 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.